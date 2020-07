Dal Sassuolo al Sassuolo: Nicola completa il girone e il Genoa si gioca il suo primo match ball

vedi letture

Esattamente sei mesi fa Davide Nicola faceva il suo debutto sulla panchina del Genoa. Era il 5 gennaio, la situazione di classifica era davvero negativa. Ultimo posto in classifica, secondo esonero stagionale - prima Andreazzoli e poi Thiago Motta - con una squadra che appariva in netta difficoltà. Di fronte c’era il Sassuolo di Roberto De Zerbi in una gara che risultava davvero un crocevia. Il successo per 2-1 fu certificato a quattro minuti dalla fine da Goran Pandev e rappresentò il primo segnale di rinascita del Grifone.

25 punti con Nicola - Da quel momento i rossoblu iniziarono una rincorsa che partì però con le due sconfitte di fila contro Verona e Roma ma poi le trasferte di Firenze e Bergamo portarono altrettanti pareggi prima delle vittorie di fila contro Cagliari e Bologna. Prima del lockdown ci fu la sconfitta, di misura, contro la Lazio di Simone Inzaghi e l'8 marzo arrivò un successo esterno in casa del Milan. Il ritorno in campo non fu facile: sconfitte casalinghe contro Parma e Juventus mentre in trasferta sono arrivati due pareggi per 2-2 a Brescia e Udine entrambi in rimonta dopo essere andati sotto per 2-0. Poi lo scatto con le vittorie casalinghe contro SPAL e Lecce, inframmezzate dal ko di Torino contro i granata di Longo, e infine la vittoria nel derby contro la Sampdoria che ha preceduto la battuta d’arresto contro l’Inter di Antonio Conte.

Dal Sassuolo al Sassuolo - Questa sera i rossoblu saranno di fronte alla prima sfida decisiva per cercare di raggiungere un obiettivo meritato, come lo definisce Nicola. Il Lecce, che non ha saputo approfittare del passo falso di Criscito e compagni perdendo 3-2 a Bologna domenica scorsa, dista quattro punti. Una distanza notevole ma che non lascia comunque tranquilli alla luce degli ultimi due impegni. Serve quindi raccogliere almeno una vittoria fra la gara contro i neroverdi di De Zerbi e il Verona oppure anche due pareggi visto che gli scontri diretti contro i salentini sono a favore dei liguri. Il primo match ball sta per essere alzato, tocca al Genoa andare alla schiacciata.