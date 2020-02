vedi letture

Dal Signal Iduna Park all'Olimpico: tutte le rimonte subite dall'Inter di Conte

Un problema di personalità. Manca a questa Inter la capacità di gestire con tranquillità i momenti più delicati di alcune partite, soprattutto dei big match. Antonio Conte nell'analisi post-gara dopo il ko contro la Lazio - il secondo in questo campionato - ha sintetizzato così il problema di una Inter che ieri è andata ko dopo esser passata in vantaggio sul finire della prima frazione. "Non è la prima volte - ha detto Conte - e non mi riferisco solo al campionato. Basti pensare a come abbiamo perso a Barcellona o a Dortmund".

In campionato - Detto delle due rimonte incassate in Champions, anche in Serie A non è la prima volta che l'Inter viene raggiunta in rimonta. Era già capitato nei tre pareggi consecutivi tra il 19 gennaio e il 2 febbraio: in tutti e tre i casi contro Lecce, Cagliari e Udinese la squadra nerazzurra era passata in vantaggio. In precedenza, subita la rimonta anche a Firenze lo scorso 15 dicembre, con Vlahovic che al 92esimo ha trovato la rete del pari dopo il gol in apertura di Borja Valero.