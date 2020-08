Dal Siviglia a Friedkin: Roma, agosto bollente. Entro il 17 la definizione del cambio di proprietà

Chi pensava a un agosto come tutti gli altri si sbagliava di grosso. I prossimi quindici giorni saranno decisivi per il futuro della Roma. Già questa sera arriverà un primo responso: la squadra di Fonseca affronta il Siviglia e se dovesse passare ci sarebbero i quarti di finale ad attendere Dzeko e compagni. Un trofeo, l’Europa League, al quale Fonseca tiene molto per cercare di dare un sapore diverso alla stagione appena conclusa e ricca di alti e bassi. Ci tiene parecchio anche Pallotta che ha firmato nella notte l'accordo per il passaggio di proprietà a Dan Friedkin, ma che vorrebbe chiudere la sua gestione con un titolo per levarsi più di qualche sassolino dalle scarpe.

Intanto, come si legge nel comunicato diramato dalla Roma a borsa chiusa, il magnate texano avrà a disposizione fino al 17 agosto per chiudere l'operazione. Il 19, invece, è il termine ultimo per l’iscrizione al prossimo campionato. A prescindere dalla società che controllerà la Roma non c’è il rischio che il club possa faticare nell’adempiere ai propri doveri, ma sicuramente la COVISOC, visti i conti non propriamente in ordine, chiederà con dovizia di particolari le garanzie per i pagamenti validi per l’iscrizione alla prossima Serie A. Insomma, mai come questa volta il futuro della Roma passa dalle prossime ore, a partire dal match con il Siviglia di questa sera che non sarà solo una rivincita contro Monchi ma permetterà alla Roma di iniettare altro denaro in delle casse stressate da anni di gestione basata unicamente su ricavi da piazzamento finale.