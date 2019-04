Dal sogno Nazionale alla A: Caligiuri nel mirino di quattro club italiani

© foto di Federico De Luca

Ha origini italiane e ora Daniel Caligiuri (31) potrebbe approdare in Serie A. L'esterno destro, che l'ex ct Antonio Conte convocò per la Nazionale nel 2015 senza però mai farlo esordire in azzurro, interessa a Inter, Milan, Roma e Lazio.

L'ex Wolfsburg, dal gennaio 2017 in forza allo Schalke 04, secondo la Bild potrebbe trasferirsi nel corso della prossima estate. Nella stagione che si avvia alla conclusione, Caligiuri ha segnato sette gol in Bundesliga in 28 apparizioni.