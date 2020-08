Dal Triplete alla finale di Europa League: Inter, 10 anni dopo riecco una finale europea

L'Italia torna a sognare un trofeo europeo grazie all'Inter. Venerdì a Colonia la squadra di Conte affronterà infatti il Siviglia in Europa League per cercare di far tornare nel nostro Paese quella che l'ultima volta che ci è entrata aveva ancora il nome di Coppa UEFA. Il Parma è infatti l'ultimo club ad averla vinta, nel 1999. L’ultima finale dell’Inter risale al 2010, il Triplete di Mourinho, poi soltanto le due finali, sempre di Champions, della Juventus, perse contro Barcellona e Real Madrid nel 2015 e nel 2017. Per Antonio Conte sarà la prima volta all'ultimo atto di un trofeo internazionale e c'è da scommettere che non vorrà fallire l'appuntamento, per la definitiva consacrazione anche in campo europeo.