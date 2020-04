Dal Viminale: controlli più serrati per le festività pasquali. Spostamenti solo se necessari

Rigido piano del Viminale per questi giorni di festa. Nel mirino le principali strade che portano alle grandi città, ma anche autostrade e strade a lunga percorrenza dove verranno intensificati i controlli delle forze di Polizia. Non è possibile spostarsi verso località di villeggiatura e verranno effettuate delle verifiche anche sulle seconda case. Ci si potrà muovere solo per motivi di stretta necessità e a sorvegliare - fa sapere il Viminale - anche droni ed elicotteri in cielo e motovedette in mare.

Al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, preoccupano le troppe auto in giro negli scorsi giorni: "Oggi è necessario che i cittadini rimangano in casa, non dobbiamo vanificare quanto fatto finora. Dobbiamo essere attenti, responsabili e consapevoli. Siamo entrati in un passaggio decisivo, il prezzo da pagare è troppo alto", ha detto Lamorgese ai microfoni di 'Rai 1'.