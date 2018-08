Dalbert, cedibile da settembre scorso. E poi titolare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci sono tantissime cose non funzionanti nella prima Inter bis di Spalletti. Sicuramente la condizione, che non era al cento per cento, con alcuni giocatori perennemente in debito di ossigeno. Poi la mancanza di feeling fra Martinez e Icardi, ma destinata a crescere con il passare del tempo (sempre che la presenza, futura, di Nainggolan non tolga spazio all'argentino). Infine una qualità bassina a centrocampo, con Vecino e Brozovic che non hanno giocato, per usare un eufemismo, la miglior partita della propria carriera. Serviva un Modric, per fare una battuta, oppure un Vidal. tanto per dire.

L'inizio della stagione però non deve ingannare, perché l'Inter è una squadra molto forte, in tutti i reparti, avrà tempo per crescere e dare continuità alle proprie prestazioni. L'unica cosa che è davvero inconcepibile, nella sciagurata serata del Mapei, è l'inserimento di Dalbert dal primo minuto. Passi non far giocare Perisic e Vrsaljko, un po' perché arrivati da poco e fuori forma, ok non inserire Keita oppure Skriniar, alle prese con un affaticamento. Ma inserire il brasiliano, fuori dalle rotazioni dei titolari per praticamente tutta la stagione scorsa, alzando Asamoah - che tutto è tranne che un esterno alto - è una mossa singolare. Il cui risultato è stato quasi lapalissiano: Berardi ha fatto quel che ha voluto, per 45 minuti, sembrando un tornado. Dalbert bocciato subito nel secondo tempo, l'Inter è cresciuta ma il danno era, oramai, fatto. Insomma, una mossa da spiegare, anche se gli assenti (o quelli fuori forma) sono sempre una buona scusa.