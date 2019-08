Dall'addio alla formazione titolare: l'estate di Radu e Milinkovic

Fonte: Dall'inviato a Roma

Alzi la mano chi a inizio giugno avrebbe mai pensato che la Lazio, alla prima di campionato, si sarebbe presentata con Radu e Milinkovic titolari. Ecco, nessuno. E ci sta, perché a suo tempo era una previsione tanto folle quanto irrealizzabile. Chi avesse sentito ciò, avrebbe preso il suo interlocutore per pazzo. Ma nel calcio, soprattutto durante il mercato, tutto può succedere. Anche che un veterano dopo aver discusso torni a ‘casa’ (leggere Formello) in punta di piedi chiedendo scusa per il suo comportamento. Oppure che un francese del Manchester United (leggere Pogba) blocchi una serie di trattative a lui legate, compresa quella con il numero 21 biancoceleste.

A inizio giugno Radu era fuori dalla Lazio. Per la verità lo è stato fino al ai primi di luglio, prima di essere reintegrato il 15 ad Auronzo. E Milinkovic? Era dato per partente, perché obiettivamente può e deve ambire a obiettivi superiori rispetto a quelli del club capitolino. Ogni giorno sarebbe potuto essere quello buono per il suo addio, anche perché Lotito coglieva ogni occasione per ribadire il concetto: “Non ostacoleremo la sua cessione”. Non lo ha fatto, perché non ce n’è stato bisogno, non essendo arrivata alcuna offerta ufficiale. Il passato allora è passato e deve rimanere tale, dicono a Formello. Oggi comincia un altro campionato, più duro e impegnativo rispetto a quello precedente. La Lazio vuole la Champions e si presenta forte e spavalda col suo gioiello in mezzo al campo e con Radu in difesa. Perché se è vero che nessuno lo avrebbe mai immaginato, c'è un'altra persona - Simone Inzaghi - che in cuor suo ci ha sempre sperato.