Dall'addio alla permanenza: il futuro di Khedira adesso è più chiaro

© foto di Federico Gaetano

Sami Khedira è stato dato in partenza dalla Juventus per tutta la prima fase del mercato o almeno fino allo scorso 8 agosto, quando si è chiuso ufficialmente il mercato in entrata in Premier League, ma nel corso dei giorni e delle settimane il tedesco ha mostrato a Maurizio Sarri tutte le sue qualità, ha fatto vedere di che parta è fatto, e ha probabilmente convinto l'allenatore a puntare su di lui nella stagione che sta per cominciare, quella che sarebbe la sua quinta a Torino. L'ultima non è andata bene, complici i tanti infortuni, ma se il tedesco dovesse stare bene dal punto di vista fisico troverebbe sicuramente spazio anche nel super centrocampo di Sarri.

La questione, almeno per il momento, sembra essere chiusa, anche se nel calciomercato mai dire mai. La sua volontà però è chiara: Khedira vuole continuare a vestire la maglia bianconera per andare alla ricerca, ancora una volta, della Champions League, per regalare ai suoi tifosi la soddisfazione più grande e per dimostrare di essere ancora uno dei migliori centrocampisti d'Europa.