Dall'addio di Reina all'attacco all'Italia: Benitez, tra Newcastle e Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A un passo dal Vallo d'Adriano, Rafa Benitez ha provato a ripartire. Lasciò il Belpaese dicendo che "il calcio in Italia è una merda", spiegando poi che si trattava di "uno sfogo di pancia". Ha il contratto in scadenza nel 2019, Don Rafè, ma un addio a fine stagione non è stato escluso dai media sebbene negli ultimi giorni siano arrivati pure spifferi di un percorso in casa Newcastle a lungo termine. Dall'altra parte l'amore che ritorna dal Napoli, dall'altra la voglia di Benitez di garanzie sugli investimenti da parte del club del Tyneside. A breve avrà un incontro con Lee Charnley per discutere di contratto o di separazione, ma il denaro che pretende per il mercato non è certo che venga sborsato dalla proprietà dei bianconeri. Sicché le chiacchiere, per questo un potenziale addio è stato ben più che ventilato. La sua stagione è stata fatta da qualche alto, da forti critiche a fine 2017 e da una lenta e faticosa risalita fino a metà classifica. La rosa a sua disposizione è discreta, certo non pullula di campioni ma di buone promesse. Benitez ha forte considerazione delle sue capacità e potenzialità, per questo vuole e chiede alla proprietà del Newcastle, che adesso ha trascinato fino al decimo posto davanti a club che hanno speso molto più di lui, garanzie. Il Napoli potrebbe dargliene certamente di più, ma è da capire se avrà voglia di rituffarsi nel torbido mondo del calcio italiano. In fondo ha ammesso che "dell'Italia non ho nostalgia, certamente meravigliosi ricordi". Però con il Napoli "c'è stata sintonia e un grande legame con la città". Già. Però se ne andò quando partì Reina che, adesso, ha le valigie in mano destinazione Milano.