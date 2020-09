Dall'allarme di Agnelli al mercato delle altre big: cosa è cambiato

Le parole di Agnelli scoperchiano un vaso di Pandora apparentemente noto a tutti ma con il quale è il caso di fare i conti per davvero. Dietro all’amara presa di posizione del massimo dirigente bianconero, si celano molte delle strategie apparentemente difficili da comprendere portate avanti dai top club di casa nostra e di conseguenza del continente in questa fase così convulsa del calciomercato. Ed allora spazio ai movimenti, nati inizialmente sottotraccia ma destinati a diventare concreti a stretto giro di posta. E’ così che l’investimento a lungo termine dell’Inter su Tonali si è tramutato nell’assalto immediato ad Arturo Vidal, ovviamente a patto che il cileno si liberi sostanzialmente gratis dal Barcellona. Ed è questo il motivo che giustifica la recessione assoluta sul mercato anche da parte di chi avrebbe avuto eccome le risorse per poter predisporre un settembre stellare. Si guardi alla Juventus, ancora in attesa di alleggerirsi del salario di Higuain per poter concludere l’assalto a Suarez e magari per mettere in piedi un’operazione con l’Atletico finalizzata al ritorno di Morata in bianconero. O ancora il Napoli, che continua ad attendere la proposta giusta da Manchester per poter liberare Koulibaly e costruirsi un tesoretto con cui andare ad affrescare le posizioni ancora mancanti rispetto alle richieste di Gattuso. Soldi pochi e spazio alle idee, salvare i club tenendo cuciti i portafogli ma provando lo stesso a fare la voce grossa in Europa.