Dall'Antella a Londra: Sarri e Ranieri, ritrovarsi diciannove anni dopo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Valdema, che nacque dalla fusione di Antella e Grassina, frazioni di Bagno a Ripoli, provincia di Firenze, è stato il primo club a esonerare Maurizio Sarri. "Gli amici mi prendono ancora in giro", ha avuto modo di ricordare in un'intervista a La Repubblica l'allora presidente del club, Riccardo Castrucci. E' proprio in quegli anni che l'attuale tecnico del Chelsea andò ai Campini del capoluogo toscano per vedere la Fiorentina. Di Claudio Ranieri. Storie che sembrano antiche, diciannove anni nel pallone sono un'eternità. Adesso si ritrovano a Londra, con dimensioni e storie ben diverse. Ranieri è stato l'uomo del sogno Leicester, Sarri quello dei record del Napoli ma senza raggiungere la chimera Scudetto. Chelsea e Fulham, oggi a confronto, sono il mondo che diciannove anni dopo si ribalta. Sono la Londra che sogna contro quella che è stata appena promossa e guarda la Premier League dai suoi bassifondi. E' Hazard, l'Eden del calcio inglese, contro una squadra costruita coi milioni ma con poco raziocinio. Dai campi polverosi della provincia fiorentina ai campini di Firenze fino a Stamford Brigde. Una storia che ha un primo scontro, dopo tanti incontri, dove l'allievo ha raggiunto il maestro.