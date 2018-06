Dall'Argentina: Inter su Paulo Diaz. C'è anche l'Atletico Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter si muove per Paulo Diaz, difensore classe'94 del San Lorenzo. Il cileno era stato raccomandato ai nerazzurri già alcune stagioni fa da Gary Medel, ora l'Inter pare aver acceso i radar. Sul giocatore tuttavia, racconta Olé, c'è anche l'Atletico Madrid che avrebbe in Diego Simeone un suo grande estimatore. Nelle prossime settimane il suo agente è atteso in Italia per valutare le proposte.