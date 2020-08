Dall'Argentina: Messi infuriato, la sua presa di posizione non doveva diventare pubblica

Il futuro di Lionel Messi sembra ancora poco chiaro e definito: sarà ancora Barcellona, come è sempre stato da quando è un calciatore professionista, o no? Arrivano alcuni aggiornamenti dal quotidiano argentino Clarin, che racconta di come alla Pulce non sia andato giù il fatto che le sue parole nel colloquio con Koeman (in cui rivelava di sentirsi "più fuori che dentro" dal progetto blaugrana, ndr) siano divenute di dominio pubblico. Una presa di posizione privata finita sulla bocca di tutti, che rischia di alimentare ulteriore incertezza a proposito di uno dei giocatori più forti di tutti i tempi.