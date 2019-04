© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha messo gli occhi su Dario Benedetto, centravanti del Boca Juniors e della Nazionale argentina. Lo racconta quest'oggi il quotidiano Olé che spiega come i giallorossi abbiano messo gli occhi, nelle ultime settimane, sul classe '90 che ha una clausola col club di Buenos Aires di 21 milioni di euro. Per provare a blindarlo, si legge, il Boca nei giorni scorsi ha concordato un aumento salariale col giocatore, ma questo potrebbe non bastare. Anche perché nei discorsi fra Massara e Burdisso, ds rispettivamente di Roma e Boca, potrebbe rientrare anche Diego Perotti.