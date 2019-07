Dall'Argentina sicuri: De Rossi già a Buenos Aires dallo scorso weekend

Arrivano nuovi aggiornamenti direttamente dall'Argentina a proposito della possibile scelta futura di Daniele De Rossi, che viene segnalato come sempre più vicino ad accasarsi al Boca Juniors. Non soltanto contatti con il ds argentino, ed ex giallo-rosso, Nicolas Burdisso ma qualcosa di più: secondo il portale Doble Amarilla, infatti, l'ex capitano della Roma sarebbe già a Buenos Aires dallo scorso fine settimana, senza la compagnia della sua famiglia.