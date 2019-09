© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport ricostruisce i passaggi che hanno portato alla pubblica esplosione mediatica di Emre Can nella giornata di ieri. Il tedesco è stato escluso dalla lista Champions nonostante, a detta sua, una promessa fatta dal club. Promessa che per la rosea non è mai arrivata veramente, con la stessa Juve che avrebbe parlato più volte con l'agente per anticipare la possibile esclusione dalla lista (per lui come per gli altri giocatori a rischio). Per questo, viste le parole al vetriolo, è possibile che sia mancata la comunicazione fra il giocatore ed il suo entourage. E per questo sarebbe arrivato il messaggio distensivo del tardo pomeriggio.

E ora cosa succedera? Le due parti si parleranno al ritorno del tedesco dalla Nazionale e se le panchine dovessero continuare si potrebbe arrivare ad una soluzione nel mercato di gennaio. Anche se Sarri, nel recentissimo passato, ha dimostrato di tenerlo in considerazione mandandolo in campo contro il Napoli.