Dall'Austria: Lainer-Napoli per 12 mln, Berisha costerà 8 mln alla Samp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano di Salisburgo 'Salzburger Nachrichten' fa il punto sulle trattative in uscita dal club della Red Bull. Praticamente definito l'accordo col Napoli per il terzino Stefan Lainer: il calciatore si trasferirà nella società partenopea grazie all'ultima offerta da 12 milioni di euro.

Affare concluso anche con la Sampdoria per Valon Berisha: il club blucerchiato ha strappato il centrocampista classe '93 alla concorrenza grazie a un'offerta da 8 milioni di euro.