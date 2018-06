Dall'azzurro all'azzurro: Verdi-Insigne, prove di convinvenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dove giocherà Simone Verdi nel nuovo Napoli di Ancelotti? Difficile dirlo a più di un mese dal raduno della squadra partenopea, ancor più senza certezze riguardo il mercato del patron De Laurentiis. Di certo già stasera l'attaccante esterno del Bologna avrà modo di dialogare in campo col suo prossimo compagno Lorenzo Insigne, testando così un feeling destinato a crescere con il passare dei mesi, dal ritiro in poi. Dall'Olanda a Dimaro, con la convinzione di poter giocare insieme e di voler aumentare il potenziale offensivo della rosa di Ancelotti con caratteristiche molto diverse rispetto a quelle di Callejon e Mertens, per non parlare di Milik o Inglese.

SENZA JORGINHO - L'addio dell'ambitissimo centrocampista azzurro potrebbe spalancare le porte al 4-2-3-1, modulo molto apprezzato da Ancelotti nei suoi ultimi anni di carriera. Senza sacrificare Callejon e Insigne, Verdi potrebbe inserirsi alle spalle del centravanti, Milik o Mertens, o magari giocarsi il posto con il napoletano e il belga stesso. In mezzo servirebbero due giocatori più fisici, non certo un sacrificio in caso di cessione di Jorginho, un solo addio che potrebbe finanziare un mercato intero.

ANCORA 4-3-3 - Ancelotti in carriera ha fatto giocare le proprie squadre in qualsiasi modo, non sarebbe certo una sorpresa vedere gli azzurri schierati col tridente offensivo tipico del triennio Sarri: se davvero l'italo-brasiliano dovesse rimanere, sarebbe difficile, ma non certo impossibile, pensare ad un cambio di modulo in mezzo, visto il livello di gioco raggiunto con questo schieramento. Sacrificare le sue caratteristiche inserendolo come schermo davanti alla difesa, al momento non sembra la direzione giusta.