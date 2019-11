Dall'emergenza all'abbondanza: tante buone notizie per Fonseca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una rosa al completo e la possibilità di scegliere l'11 migliore da mandare in campo. È il sogno di ogni allenatore, soprattutto di quelli che devono far fronte a tanti impegni ravvicinati e che lottano per obiettivi importanti. Lo sa bene Paulo Fonseca, che qualche settimana fa si era ritrovato con gli uomini contati e ha dovuto inventarsi alcune soluzioni tattiche per far fronte alla grande emergenza. Le assenze di Cristante, Diawara, Under, Pellegrini e Mkhitaryan, cinque elementi importantissimi nel 4-2-3-1 del tecnico portoghese, lo avevano costretto a proporre Mancini nell'inedita posizione di mediano davanti alla difesa e a rispolverare Javier Pastore. Entrambi hanno dato risposte confortanti, confermando la bontà dell'organico dei capitolini.

Amata sosta - La sosta per gli impegni delle selezioni Nazionali, per una volta, è stata accolta nel migliore dei modi, perché la Roma ha potuto recuperare pienamente la maggior parte degli indisponibili. Così, contro il Brescia si sono rivisti Pellegrini, Diawara e Under, che hanno disputato un'ottima partita, dando qualità e imprevedibilità alla manovra. Nelle prossime settimane, i giallorossi potrebbero finalmente ritrovarsi al completo e allora i problemi, per l'ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, potrebbero essere opposti. Chi resterà fuori? Una domanda che tutti i mister del mondo vorrebbero farsi. Anche Fonseca spera in una dolce abbondanza, per chiudere bene il 2019 e sognare in grande.