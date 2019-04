Dall'Empoli all'Empoli, un girone dopo. De Paul ora è il leader salvezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rodrigo De Paul è tornato, o quantomeno sta tornando.

Il fantasista argentino oggi pomeriggio ha preso per mano la sua Udinese e, con una deliziosa doppietta nello scontro diretto, l'ha portata più vicina alla tanto agognata salvezza. Merito sicuramente della "cura Tudor" (due vittorie e un pareggio in tre partite dal suo ritorno a Udine), ma anche dei ritrovati stimoli del classe '94. Il De Paul a segno contro il Bologna, quello dell'assist contro la Juve e, soprattutto, quello ammirato per 90 minuti contro l'Empoli è infatti ben lontano dal talento svogliato e tormentato dai rumors di mercato (Inter e Napoli) visto a fasi alterne durante questa stagione. Rodrigo De Paul, adesso, ha finalmente capito che prima di tutto c'è da salvare l'Udinese. A suon di reti, assist e giocate convincenti, con prestazioni da leader. Solamente così, d'altronde, potrà arrivare il meritatissimo grande salto la prossima estate.

La riprova del suo netto cambio di marcia è arrivata proprio in questo 31° turno di campionato, con un gol "alla De Paul" (bellissimo tiro a girare da fuori area) e un rigore impeccabile a riscattare il pesante errore dal dischetto dell'andata. Dall'Empoli all'Empoli, un girone dopo. L'ex Valencia ora è il trascinatore dell'Udinese, con un unico obiettivo nella testa: regalare ai tifosi friulani la permanenza in Serie A.