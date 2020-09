Dall'eredità di Benzema a scarto del Real Madrid: Jovic e un salto troppo grande

Luka Jovic, questa volta, potrebbe davvero lasciare il Real Madrid. E alla finestra ci sono anche tante squadre italiane, oltre al suo Eintracht: Inter e Milan restano attente, la Roma ci pensa viste le difficoltà nell'arrivare al compagno di squadra Borja Mayoral.

Il dopo Benzema... fatto fuori da Benzema - E' arrivato al Real Madrid la scorsa estate, nel giugno del 2019. L'Eintracht era reduce da un'ottima stagione, soprattutto a livello europeo, ed il suo trio d'attacco Haller-Jovic-Rebic fu smantellato a suo di milioni di euro. Circa 60, quelli che i Blancos pagarono per l'allora 22enne. E l'idea era bella e ambiziosa: portare a Valdebebas uno dei centravanti più promettenti d'Europa, che per giunta era reduce da una stagione da 27 gol complessivi. Ma il suo ambientamento al Real non è stato dei migliori ed i progetti di Florentino Perez sono di fatto naufragati di fronte alla seconda giovinezza di Karim Benzema, un "figlioccio" del presidente delle Merengues. Lo scorso anno, il primo al Bernabeu, furono 27 le presenze complessive, soltanto 2 le reti. Quest'anno dopo la panchina all'esordio con la Real Sociedad, ecco la titolarità (senza gol) col Betis. La sensazione è che quella di Zidane sia stata una mossa per "metterlo in mostra" agli occhi di potenziali acquirenti, col Real che comunque valuterebbe solo la cessione in prestito per mantenere il controllo su un giocatore che ha ancora dalla sua tutte le carte per esplodere definitivamente. E chissà, magari in futuro, pensionare Karim Benzema.