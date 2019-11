Dall'Europa alla Curva Futura. Così Cagliari sogna un domani migliore

© foto di www.imagephotoagency.it

Sotto il vestito degli slogan niente. O quanto meno poco. Punizioni morbide, storie che si ripetono. Storia che ritorna, infausta, nera. Il calcio è travolto da un'altra ventata di razzismo, che ritorna, evitabile ma finora sempiterna scure che si abbatte e ulula forte dagli spalti italiani. Come cambiare? Cosa fare? Le risposte sono state molteplici, per adesso. E vuote di contenuto. "No to racism", strilla la UEFA, che però commina multe a destra e a manca e poi si ritrova nuovamente con le braccia tese al vento dagli spalti. "Combatteremo il razzismo", dice la Lega, fa eco la Federazione. Intenti a cuore puro, ma intanto Mario Balotelli ha calciato il pallone in faccia al cielo ieri, al Bentegodi, colpevole d'essere uomo.

Cagliari, Europa e Futuro Quella del razzismo, dell'ignoranza, è piaga che nell'individuo o nel branco ha colpito ogni latitudine. C'è chi da anni prova a reagire e chi da un anno a questa parte ha provato a farlo concretamente. Partendo dal futuro, perché se il presente è grigio, è giusto cercare una luce in fondo al tunnel e da lì ricostruire. Lo sta facendo il Cagliari che ha creato da più di un anno un'area di Responsabilità Sociale d'Impresa, guidata da Gloria Corgiolu. Perché se da una parte il club di Giulini sogna coi piedi per terra l'Europa, dall'altra pensa a un futuro più lontano. Quello dei più piccoli.

La Fondazione e il Cagliari Un'area del club divisa in due filoni. Una è sociale, una ambientale. Molte attività sociali del club sono legate alla Fondazione Carlo Enrico Giulini che esiste dal 2011 e lavora in sinergia col Cagliari da cinque anni. Tramite questa, esistono progetti legati al territorio come la Scuola di Tifo: questa porta avanti un progetto di educazione allo sport nelle scuole primarie. L'obiettivo? "Vuole formare piccoli tifosi, per cercare di cambiare la logica del tifo -spiega a Tuttomercatoweb.com Gloria Corgiolu, Corporate Social Responsibility Manager del club-. Il desiderio con cui è nata la Scuola di Tifo è cercare di cambiare il corso degli eventi, partendo dai più piccoli. Il Progetto si è evoluto anche su altri filoni, il Cagliari ha sposato il progetto Io Tifo Positivo che coinvolge più club di Serie A. E' nato per volere di Candido Cannavò e che si sposa con quello che il club fa con la Scuola di Tifo. Sono argomenti simili, Io Tifo Positivo coinvolge anche i genitori, il lavoro è più approfondito e mirato".

Curva futura Poi c'è anche il calcio, il sogno a occhi aperti. "Lo stadio è l'ultimo step del progetto educativo che si svolge a scuola -prosegue Corgiolu-. Un anno fa, però, il Cagliari ha inaugurato il primo settore in Italia dedicato ai bambini e alle scuole. Si chiama Curva Futura, cerca di pensare al futuro di uno stadio più vicino alle scuole, ai piccoli, alle famiglie. E' il coronamento di un sogno, la prima è stata in occasione di Cagliari-Milan della scorsa stagione". Notazione a margine e non di poco conto. I biglietti non possono mai essere ceduti. Sono dei piccoli. Gratuitamente. E dei piccoli restano. Dei futuri, col settore nel quale non è concessa la vendita dei tagliandi.

Il messaggio dei più piccoli Lo stadio è il premio per il lavoro educativo fatto dai piccoli a scuola. "Non siete mai troppo piccoli per insegnare qualcosa", è il messaggio che il Cagliari vuole mandare ai bambini e anche tramite i più piccoli. Sono in un settore protetto, al fianco della Curva Sud. In Curva Futura vanno anche i club avversari, i bambini dell'Inter, della Juventus o delle altre. "Non nasce per formare tifosi del Cagliari -prosegue-, ma per formare bravi tifosi, corretti, che sappiano stare insieme, che sappiano avere due fedi calcistiche diverse. Riportare lo stadio alla vecchia dimensione, al divertimento, alla festa sportiva".

La Coppa Quartieri Tra gli eventi c'è anche la Coppa Quartieri: viene data la possibilità anche a chi non farebbe un'attività sportiva di trovarsi in un torneo che coinvolga le zone anche più problematiche della città con squadre totalmente integrate, che si svolge tutto l'anno e che ha il suo culmine alla Sardegna Arena. Ci sono bambini di ogni quartiere, classe sociale, ogni etnia, perché il calcio è un linguaggio universale. La novita di questa annata? Ci sarà una squadra dei ragazzi autistici. E' la Coppa di Tutti.

I bambini e il razzismo Come ha spiegato il Cagliari e l'area CSR, e come spiega, le tematiche relative al razzismo e anche i fatti di cronaca che nei tempi recenti hanno riguardato anche Cagliari? "Le tematiche vengono attualizzate, a scuola. Quando il Cagliari è stato al centro della polemica, il tema era centrale -chiarisce Corgiolu-. Il programma è quello di prevenire, di educare. Ricordiamo ai bambini quanto sia semplice uscire dall'errore e non cadere, insegniamo ai bambini a pensare, ad allenare la mente e a lasciar capire loro se dare al calcio un valore vero o sbagliato. E la risposta viene da sola". Così il club di Tommaso Giulini sogna. L'Europa. E un futuro migliore.