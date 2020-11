Dall'infortunio alla fascia, serata speciale per Florenzi: "Qui pensai di non poter più giocare"

La gara di ieri sera non è stata una come tante per Alessandro Florenzi. Il laterale del PSG ha indossato la fascia da capitano in uno stadio molto particolare. Come da lui stesso ricordato su Twitter, infatti, il 26 ottobre 2016, quando vestiva la maglia della Roma, uscì in lacrime dal Mapei Stadium per un infortunio al ginocchio, che poi si rivelò essere una rottura del legamento crociato: “Quattro anni fa in questo stadio - ha scritto Florenzi sul social - ho pensato che non avrei mai più calcato un campo di calcio. Ieri sera ho avuto l’onore di indossare la fascia da capitano della mia nazionale. La vita e il calcio sono una cosa meravigliosa”.