Importante aggiornamento in arrivo dall'Inghilterra, in particolar modo dal London Evening Standard. Secondo il tabloid nella lista di tecnici valutati dal Manchester United per la prossima stagione c'è anche Massimiliano Allegri che nel gradimento di Ed Woodward si piazza però alle spalle di Mauricio Pochettino. Il tecnico della Juventus, si legge, avrebbe comunque già aperto alla possibilità di allenare in Premier League in futuro.