Dall'Inghilterra: Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sun di questa mattina apre con una vera e propria bomba di mercato per quanto riguarda le panchine di Juventus e Chelsea in vista della prossima stagione. Secondo il tabloid inglese, Massimiliano Allegri, attuale tecnico bianconero, è pronto a sedere sulla panchina dei Blues al termine del campionato, ovvero quando Antonio Conte lascerà definitivamente Londra e il club di Abramovich. E' lui l'allenatore scelto dagli inglesi per il prossimo futuro e l'allenatore avrebbe già dato il via libera dunque aprendo al divorzio anticipato con la Vecchia Signora.