Dall'Inghilterra: Allegri pronto a tornare in pista, il Man United è ancora l'ipotesi più calda

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in pista la prossima stagione. A riferirlo è il Mirror, confermando una indiscrezione che circola già dal momento dell'addio alla Juventus: un anno sabbatico prima di scegliere il progetto migliore. E per il tabloid inglese il futuro potrebbe essere proprio in Gran Bretagna. Il Manchester United, infatti, starebbe continuando a monitorare la situazione, pronto ad avviare i contatti nel momento in cui sarà presa una decisione definitiva su Solskjaer.