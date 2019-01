© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo trasferimento al Newcastle sembrava solo una formalità, ma Miguel Almiron potrebbe sbarcare in Italia. L'agente del centrocampista paraguaiano dell'Atlanta United, infatti, sarebbe nel nostro Paese per trattare la cessione del proprio assistito: Inter e Napoli sarebbero interessate, come riporta The Northern Echo.