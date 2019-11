Dall'Inghilterra, anche Ancelotti in corsa per la panchina degli Spurs

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dal The Indipendent in Inghilterra, il Tottenham si sta guardando intorno per gestire l'eventuale esonero di Pochettino. Tra i nomi presi in considerazione, oltre a quello di Nahelsmann del Lipsia, ci sono anche Carlo Ancelotti e Max Allegri. I due tecnici italiani interessano e non poco al presidente Levy che però sta valutando anche i profili di Mourinho e Rangnick.