Dall'Inghilterra: anche Arsenal e Dortmund su Mancini dell'Atalanta

Sirene inglesi per il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini. Secondo il The Guardian sul classe '96 della Dea, in gol nelle ultime tre di campionato, è seguito con attenzione da diverse big, italiane ed estere. In A piace a Inter e Roma, mentre fuori dai confini è finito nei radar di Arsenal e Borussia Dortmund.