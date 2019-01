© foto di Federico De Luca

Stando a quanto riferisce Bleacher Report, la Sampdoria ha chiesto informazioni per Manolo Gabbiadini, pronto a dare l'addio al Southampton dopo due stagioni. L'italiano è un obiettivo di diversi club italiani e i blucerchiati sono sono l'ultima formazione ad essersi interessata, probabilmente in virtù dell'addio di Kownacki, pronto a ripartire dalla provincia per mettersi in luce dopo troppa panchina a Genova.