Dall'Inghilterra: Arsenal sul talento Sarr, ma occhio all'Inter...

C'è sempre Ismaila Sarr nel centro del mirino per la stampa britannica, e senza lesinare contatti avanzati anche con società del nostro paese. E' il Mirror ad entrare con forza nell'argomento, scoperchiando alcune novità sul futuro del talentuoso esterno offensivo di proprietà del Rennes. Il quotidiano britannico, infatti, racconta di un interesse piuttosto concreto dell'Arsenal nei confronti del ragazzo, con i Gunners che sarebbero pronti a fronteggiare una vera e propria battaglia di mercato con un club di casa nostra. La società in questione, riporta il media inglese, sarebbe l'Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri vengono definiti come attenti agli sviluppi del giocatore del Rennes e pronti a contenderne il trasferimento a chiunque si dimostrasse realmente interessato. Arsenal compreso.