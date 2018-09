Dall'Inghilterra, Beckham vuole portare Ronaldo negli USA nel 2020

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Express, in vista dell'inizio delle attività e dell'ingresso in MLS previsto per il 2020, il proprietario e presidente della nuova squadra statunitense Inter Miami, ovvero David Beckham, avrebbe messo nel mirino alcuni fenomeni del calcio Mondiale in età avanzata. Il primo di tutti è l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, ma nella lista ci sono anche Ibrahimovic, Rooney e Piqué.