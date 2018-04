Dall'Inghilterra, Boufal salta l'allenamento: cessione più vicina

© foto di Allstar/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Daily Echo, l'attaccante di proprietà del Southampton Sofiane Boufal, finito recentemente nel mirino di Milan e Inter, oggi ha saltato l'allenamento non per motivi atletici. In Inghilterra si parla molto del suo pessimo rapporto con l'allenatore Mark Hughes, e questa è l'ennesima conferma che difficilmente il giocatore proseguirà la propria carriera con i Saints.