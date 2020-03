Dall'Inghilterra: Chelsea a caccia di un portiere. Nella lista anche Dragowski della Fiorentina

Il Chelsea è a caccia di un portiere. E secondo quanto riporta il Sun, quotidiano inglese, i blues starebbero monitorando vari profili per il dopo Kepa considerando che l'estremo difensore spagnolo non piace a Lampard e in aggiunta le sue ultime prestazioni non sono state eccelse. Ecco che nella lista dei papabili candidati a sostituire Kepa c'è anche Bartlomej Dragowski, insieme a Nick Pope del Burnely e Andre Onana dell'Ajax.