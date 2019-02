© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Volete Bakayoko? Ok, ma dateci in cambio Kessie. Questo è lo scenario che il Daily Star in edicola oggi dipinge rispetto alle velleità rossonere di trattenere anche a fine stagione il centrocampista arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Vista l’oggettiva difficoltà nel poter garantire i 38 milioni previsti dall’accordo tra le parti, il quotidiano britannico disegna uno scenario legato ad un ipotetico scambio sull’asse Milano Londra che potrebbe soddisfare le richieste dei londinesi dal punto di vista tecnico.