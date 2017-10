Dall'Inghilterra: Chelsea pronto a tornare su Alex Sandro a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Star il Chelsea è pronto a tornare alla carica per Alex Sandro a gennaio. I Blues, si legge, dopo i corteggiamenti estivi potrebbero fare un nuovo tentativo in inverno, con Conte pronto a mettere sul piatto una proposta da 68 milioni di euro. Il Mirror conferma la pista e aggiunge che i Blues potrebbero andare anche su Alexis Sanchez, il tutto per provare a trattenere ancora Antonio Conte sulla panchina.