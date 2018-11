© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chelsea pazzo di Milan Skriniar. Secondo il tabloid 'The Sun', Maurizio Sarri ha individuato nel difensore slovacco il primo nome per rinforzare la squadra a stagione in corso. La trattativa è ai limiti dell'impossibile, anche perché l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi dell'ex Sampdoria e ha già rifiutato un'offerta da 60 milioni di euro presentata dal Manchester United. Serviranno almeno 80 milioni di euro per discutere con l'Inter del trasferimento del ragazzo.