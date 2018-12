Dall'Inghilterra: con Cesc al Milan, il Chelsea punterebbe su Denis Suarez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nei giorni scorsi il nome di Denis Suarez, centrocampista in esubero nel Barcellona, era stato accostato al Milan. Oltre al blaugrana i rossoneri stanno lavorando anche per Cesc Fabregas e secondo il Mirror se il Milan dovesse riuscire a chiudere per lui, il Chelsea avrebbe bisogno di un rimpiazzo. Che, per uno strano gioco di incastri, potrebbe proprio essere Denis Suarez, il cui prezzo è fissato a 16,5 milioni di euro, per il tabloid.