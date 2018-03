Dall'Inghilterra: concorrenza del Liverpool a Juve e Milan per Wilshere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Jack Wilshere è finito nel mirino di Milan e Juventus in vista della prossima estate. Sul centrocampista dell'Arsenal in scadenza a giugno, secondo il Liverpool Echo, si sta però muovendo anche il Liverpool. I Reds di Jurgen Klopp stanno seguendo da vicino l'evolversi della trattativa per l'eventuale rinnovo, pronti ad inserirsi per portarlo ad Anfield e beffaresul tempo le due italiane.