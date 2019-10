Dall'Inghilterra: Derby di Milano per Mezut Ozil dell'Arsenal

FOCUS TMW - Serie C 2019/2020, le panchine: Gautieri alla Triestina

Con il 24 agosto 2019, ha preso il via il campionato di Serie C 2019/2020. Definite le panchine della stagione, è stato subito tempo di esoneri, con il Monopoli che, dopo solo due giornate, ha salutato mister Roselli per richiamare Giuseppe Scienza. Complice poi il primo turno infrasettimanale,...