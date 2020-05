Dall'Inghilterra, difficile il riscatto di Moses da parte dell'Inter. Anche con lo sconto

Victor Moses difficilmente resterà all'Inter anche la prossima stagione. Il Chelsea sta cercando in tutti i modi di trovare un'intesa con i nerazzurri, che non hanno nessuna intenzione di versare i 12 milioni previsti dall'accordo invernale. In realtà, secondo il Sun, anche con uno sconto Marotta e Ausilio non sembrano intenzionati a riscattare il cartellino del nigeriano che dunque rischia di tornare in Blues con un contratto in scadenza nel 2021 e soprattutto completamente fuori dai piani di Lampard.