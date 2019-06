Dall'Inghilterra: Dzeko proposto al Tottenham. No degli Spurs

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Retroscena di mercato legato a Edin Dzeko quest'oggi sulle colonne del Daily Star. Stando a quanto riportato dal tabloid britannico i rappresentanti dell'attaccante in uscita dalla Roma (da tempo molto vicino all'Inter) lo avrebbero offerto al Tottenham ricevendo, però, un no come risposta. Alla base del rifiuto, si legge ancora, ci sarebbe la scarsa convinzione da parte degli Spurs che l'ex City possa rappresentare un innesto di alto livello per la formazione di Mauricio Pochettino.