Dall'Inghilterra: Everton su Immobile, proposto alla Lazio scambio con Kean

L'Everton sarebbe pronta a tentare la Lazio per uno dei simboli della squadra di Lotito e pupillo di mister Inzaghi, il bomber Ciro Immobile: stando a quanto rivela TeamTalk, il club di Liverpool vorrebbe proporre uno scambio con Moise Kean, che in Premier fino ad ora non ha incantato dopo il suo arrivo alla Juventus. In favore dell'ex bianconero ci sono dieci anni in meno, ma è difficile immaginarsi che Tare possa decidere di cedere non solo uno degli attaccanti più prolifici d'Europa, ma anche e soprattutto uno dei leader dello spogliatoio biancoceleste.