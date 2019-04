© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Express, l'attaccante del Chelsea Pedro non è certo di restare in Blues a poco più di un anno dalla scadenza del proprio contratto. Per questo ci pensa con forza il Milan e soprattutto Leonardo, che lo segue da tempo e che lo vorrebbe in rossonero. Ci pensa anche l'Inter anche se in modo meno deciso. Il futuro dello spagnolo è però legato anche a quello di Hazard che pare vicino al Real Madrid, e al blocco del mercato imposto dalla FIFA ai londinesi.