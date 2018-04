Dall'Inghilterra: il Chelsea pensa a Sarri e Di Francesco per il dopo Conte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il The Telegraph nella sua edizione odierna dedica ampio spazio al prossimo allenatore del Chelsea visto il quasi certo addio di Antonio Conte a fine anno. I principali profili seguiti dai dirigenti Blues sono quelli di Luis Enrique, Leonardo Jardim, Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri. Il patron Roman Abramovich però non ha ancora deciso se puntare su un tecnico navigato o su uno 'in rampa di lancio'. In tal senso, gli occhi inglesi si sono posati anche su Eusebio Di Francesco, apprezzato soprattutto per il cammino in Champions della Roma. Oltre al mister giallorosso, piacciono anche Julian Nagelsmann dell'Hoffenheim e David Wagner dell'Huddersfield.