Dall’Inghilterra: il Manchester fa sul serio per Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dall’Inghilterra non sembrano avere dubbi. Il Manchester United è con forza su Lorenzo Pellegrini. Il talento della Roma piace a Mourinho, al punto tale che i Red Devils vorrebbero approfittare della situazione contrattuale del giocatore per inserirsi in una trattativa potenzialmente appetibile per tutti i club più importanti d’Europa. È il Mirror a rilanciare la notizia della volontà del club britannico di far proprio il giocatore giallorosso approfittando della clausola rescissoria da 26,5 milioni di sterline che vige sul suo cartellino. Una situazione da monitorare, perché al di là della volontà di Monchi di trattenere il suo gioiello, serve la capacità di blindarlo. Altrimenti a Manchester o altrove, potrebbero iniziare a fare sul serio.