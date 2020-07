Dall'Inghilterra, il Siviglia si unisce a Inter e Juventus nella corsa a Bellerin

Hector Bellerin, difensore dell'Arsenal, è uno dei giocatori più seguiti in Europa visto che risulta nella lista dei potenziali esuberi dei Gunners. In Spagna si sta muovendo il Siviglia, con contatti diretti col club londinese, ma anche in Italia si è creato un certo interesse, con Inter e Juventus che avrebbero chiesto informazioni per il 25enne. A riportarlo è il Daily Express.