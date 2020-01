© foto di Luca Bargellini

L'Inter fa sul serio per Thait Chong, esterno offensivo olandese in scadenza di contratto con il Manchester United. I nerazzurri si sono già mossi sull'ex Feyenoord con una proposta quinquennale di contratto, ma non solo l'unica società interessata al numero 44 dei Red Devils. Stando a quanto riportato dal Daily Mail su Chong ci sono anche le attenzioni di Juventus, che fa trapelare nelle ultime ore una smentita all'ipotesi, e il Barcellona.