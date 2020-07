Dall'Inghilterra - Inter, occhio al City: Guardiola cerca il vice Aguero, si pensa a Lautaro

Un'idea concreta per poter sostituire Sergio Aguero. El Kun potrebbe lasciare Manchester, dunque Pep Guardiola sta cercando un attaccate con caratteristiche simili. I citizens, come riportato da Sky Sports UK, stanno valutando Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter, connazionale di Aguero, potrebbe essere il profilo ideale per sostituire l'ex Atletico Madrid nei prossimi anni.

Settimane decisive per il futuro del Toro: prima bisognerà capire come si muoverà il Barcellona, poi gli inglesi proveranno a sondare il terreno con l'Inter per comprendere quali saranno le richieste economiche da parte della società nerazzurra.